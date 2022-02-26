Евросоюз расширил санкции против России

Евросоюз ввел новые жесткие санкции против военно-промышленного, энергетического, авиастроительного секторов России. Текст документа опубликован в официальном журнале ЕС.

Так, в ограничительный список попали компании «Сухой», «Туполев», «МиГ», ОАК, концерн «Калашников», «Алмаз-Антей», РЖД, «КамАЗ», «Севмаш» и ряд других. Всего под санкции попали 60 ведущих компаний и военно-промышленных предприятий России.

Данные компании не смогут получить доступ к рынку капитала и любым финансовым услугам. Кроме этого, предприятиям военно-промышленного и энергетического комплексов РФ будет отказано в любой технологической помощи.

Ранее ЕС ввел запрет на экспорт в Россию товаров для авиационной и космической промышленности и продукции двойного назначения, оборудования и технологий для нефтеперерабатывающих заводов.

С 28 февраля Евросоюз прекращает упрощенный визовый режим, который действовал для российских дипломатов, бизнесменов, представителей деловых организаций, членов официальных делегаций.

ЕС также включил в санкционные списки президента России Владимира Путина, премьера Михаила Мишустина, главу МИД РФ Сергея Лаврова, зампреда Совета безопасности Дмитрия Медведева и других российских политиков и чиновников, всего около ста человек.