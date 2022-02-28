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Ракета «Ангара» пройдет испытания перед отправкой на космодром

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Роскосмос

Ракета-носитель «Ангара» проходит испытания на московской площадке центра имени Хруничева, сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Там два монтажно-испытательных корпуса, они тоже находятся под модернизацией. В настоящее время там находятся девять ракет "Протон", которые уже собраны, и одна "Ангара", которая проходит комплексное испытание и потом будет отправлена на космодром», — цитирует Рогозина ТАСС.

«Ангара» — семейство российских ракет-носителей. Универсальные ракетные блоки «Ангары» изготавливаются на омском ПО «Полет».

Три пуска тяжелой «Ангары» состоялись 23 декабря 2014 года, 14 декабря 2020 года и 27 декабря 2021 года с космодрома Плесецк.

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