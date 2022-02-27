Ученые назвали опасность удаленки для здоровья

Удаленная работа оказалась больше всего опасна для здоровья женщин, а также тех, у кого есть маленькие дети, выяснили ученые Калифорнийского университета в США.
Американские ученые опросили 988 человек, которые перешли на удаленную работу. Результаты опубликованы в журнале Journal of Occupational and Environmental Medicine.
Более 64% опрошенных заявили, что у них появились проблемы со здоровьем, особенно часто отмечали боли в шее. 75% рассказали о новых психологических проблемах.
Ученые связали проблемы со здоровьем с отсутствием живого общенеия и изменением образа жизни. Респонденты на удаленке стали есть больше вредной пищи и почти отказались от физических нагрузок, стали меньше общаться с коллегами.
Еще одной проблемой стало отсутствие правильного режима дня. Оказалось, что опрошенные стали работать примерно на 1,5 часа в день больше.
Также на здоровье негативно повлияло отсутствие личного пространства. Только у трети опрошенных была специальная комната для работы дома. Сильнее всего от удаленки пострадали женщины и люди с детьми.
karutoМикронезия - это серьезно. Гуам там, Науру и прочие Карибати.
mosquito__2010Те кто замерзать начнут . Ха ха ха ха.
number10Читаем и изучаем:https://ru.wikipedia.org/wiki/Конвенция_Мон...татусе_проливовТурция может закрыть проливы,...
fydor55Два оленя амьерэканских чат гадить продолжают, модер бань их тоже