Ученые назвали опасность удаленки для здоровья

Удаленная работа оказалась больше всего опасна для здоровья женщин, а также тех, у кого есть маленькие дети, выяснили ученые Калифорнийского университета в США.

Американские ученые опросили 988 человек, которые перешли на удаленную работу. Результаты опубликованы в журнале Journal of Occupational and Environmental Medicine.

Более 64% опрошенных заявили, что у них появились проблемы со здоровьем, особенно часто отмечали боли в шее. 75% рассказали о новых психологических проблемах.

Ученые связали проблемы со здоровьем с отсутствием живого общенеия и изменением образа жизни. Респонденты на удаленке стали есть больше вредной пищи и почти отказались от физических нагрузок, стали меньше общаться с коллегами.

Еще одной проблемой стало отсутствие правильного режима дня. Оказалось, что опрошенные стали работать примерно на 1,5 часа в день больше.

Также на здоровье негативно повлияло отсутствие личного пространства. Только у трети опрошенных была специальная комната для работы дома. Сильнее всего от удаленки пострадали женщины и люди с детьми.