«Некультурные» санкции: чего лишились ТВ и шоу-бизнес

Россию прогнали с Евровидения, с российского ТВ пропали развлекательные программы, а украинские продюсеры и режиссеры больше не хотят работать с российскими артистами.

Россия признала независимость ДНР и ЛНР и начала военную спецоперацию на Украине по защите интересов Донбасса. Страны Запада ответили санкциями в политики, экономике, спорте и культуре.

Международная сцена

Артисты попали под раздачу ограничений и запретов уже в первые дни после начала спецоперации. Без объяснения причин были отменены концерты российских дирижера Валерия Гергиева и пианиста Дениса Мацуева в Нью-Йорке.

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После того как певец Николай Басков опубликовал в Instagram пост «Россия не начинает войну, а заканчивает», артиста внесли в список нежелательных лиц Латвии.

Россия лишилась Евровидения. Европейский вещательный союз (ЕВС) по призыву Швеции запретил России выступать на конкурсе.

«Это решение отражает обеспокоенность тем, что в свете беспрецедентного кризиса на Украине включение России в конкурс этого года нанесет ущерб репутации конкурса», — говорится в официальном заявлении ЕВС.

Телевидение

После заявления ЕВС, с ответом выступили российские федеральные каналы. ВГТРК, Первый канал, «Радиодом Останкино» приостановили членство в Европейском вещательном союзе, который управляет системами обмена телевизионными программами и аудиовизуальным контентом Евровидения с 1954 года.

«Это решение вызревало последние годы, по мере нарастания политизированности в деятельности этой организации», — цитирует РИА Новости заявление российского телевидения.

Последней каплей стало решение об отстранении России от Евровидения. При том, что организаторы Евровидения позиционируют конкурс как внеполитический, отмечалось в заявлении.

С российского ТВ начал уходить украинский развлекательный контент. Так, с телеканала «Пятница!» исчезло тревел-шоу «Орел и Решка». почему не Производством контента для проекта занимался украинский продакшен TeenSpirit, руководство телеканала разорвало сотрудничество с коллегами. «В текущей ситуации дальнейшее производство проекта не представляется возможным», — говорится в заявлении канала.

Шоу-бизнес

Сразу после начала военной спецоперации стало известно о прекращении сотрудничества между российскими и украинскими продюсерскими компаниями.

Первым об этом заявил Иван Дорн. Находясь в Киеве, артист сначала призвал российских коллег потребовать прекращения военных действий, а затем сообщил, что его лейбл больше не будет сотрудничать с артистами из России.

Российские артисты призвали остановить конфликт

Такое же заявление сделал режиссер Алан Бадоев, один из любимых клипмейкеров звезд российского шоу-бизнеса. «Моя позиция проста и ясна. Для меня сейчас не существует возможности смотреть в сторону России. Нет, нет и нет. Это сложно для меня, это сложно для всей моей компании, сложно для моих родственников. Но на сегодняшний день выбор сделали за нас, и я не могу работать с агрессором. Я вообще не понимаю, когда и как возможно будет работать», — сказал режиссер в интервью Ксении Собчак.

Бадоеву заказывали съемку клипов такие артисты как Алла Пугачева, Полина Гагарина, Сергей Лазарев, Елена Темникова, Светлана Лобода, группа «Ночные снайперы» и многие другие.