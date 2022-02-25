Анджелина Джоли высказалась о беженцах с Украины

Актриса Анджелина Джоли опубликовала свою позицию по ситуации на Украине, она считает, что опока рано делать выводы, какой урон это нанесет народу страны.

«Мы уже видели сообщения о жертвах и людях, которые начали покидать свои дома в поисках безопасности. Еще слишком рано знать, что произойдет, но значение этого момента для народа Украины и для международного правопорядка невозможно переоценить», — написала Анджелина Джоли в Instagram.

Актриса добавила, что она и ее коллеги из УВКБ ООН сосредоточены на том, чтобы сделать все возможное для обеспечения защиты и основных прав человека беженцев в регионе.

Во время организованной эвакуации жителей ДНР и ЛНР в Россию прибыло более 40 тысяч человек, основная часть беженцев разместилась в Ростовской области.