НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Анджелина Джоли высказалась о беженцах с Украины

Источник:
Sibnet.ru
148 1
Фото: Gage Skidmore at https://www.flickr.com/photos/gageskidmore / CC BY-SA 2.0

Актриса Анджелина Джоли опубликовала свою позицию по ситуации на Украине, она считает, что опока рано делать выводы, какой урон это нанесет народу страны.

«Мы уже видели сообщения о жертвах и людях, которые начали покидать свои дома в поисках безопасности. Еще слишком рано знать, что произойдет, но значение этого момента для народа Украины и для международного правопорядка невозможно переоценить», — написала Анджелина Джоли в Instagram.

Актриса добавила, что она и ее коллеги из УВКБ ООН сосредоточены на том, чтобы сделать все возможное для обеспечения защиты и основных прав человека беженцев в регионе.

Во время организованной эвакуации жителей ДНР и ЛНР в Россию прибыло более 40 тысяч человек, основная часть беженцев разместилась в Ростовской области.

Еще по теме
Турция отказалась закрывать проливы для России
Зеленский заявил о готовности говорить с Россией о нейтральном статусе
Путин назвал вынужденной военную операцию на Украине
Идеальный шторм: что будет с рублем и российской экономикой?
смотреть все
Культгид #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Нулевая температура ожидается в выходные в Забайкалье
Выходные в Новосибирске будут снежными и ветреными
Секрет бурятских лучников откроют с помощью ДНК
Первая мастерская по переработке пластика открылась в Томске
Самое популярное
СМИ сообщают о взрывах и пожарах в украинских городах
Зеленский надеется удержать Донбасс миром
Импортеры начали отказываться от поставок автомобилей в Россию
Минобороны РФ заявило об ударах по военным объектам Украины
Обсуждение (1)
Картина дня
Зеленский заявил о готовности говорить с Россией о нейтральном статусе
Турция отказалась закрывать проливы для России
Рубль на открытии торгов укрепился к доллару и евро
DNS поднял цены на 30%
Самое обсуждаемое
69
Минобороны РФ заявило об ударах по военным объектам Украины
63
Зеленский надеется удержать Донбасс миром
52
Путин попросил разрешения на использование армии за рубежом
48
Германия остановила сертификацию «Северного потока — 2»
40
Россия признала суверенитет Донбасса
Sibnet.Ru