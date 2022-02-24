Звездные оппозиционеры, артисты и телеведущие высказали свою позицию по поводу ситуации на Украине после того, как президент России Владимир Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе.

В четверг, 24 февраля, Путин сделал экстренное заявление. «Обстоятельства требуют от нас решительных и незамедлительных действий. Народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи <…> мной принято решение о проведении специальной военной операции», — сказал президент.

«Как страшно»

Творческая элита массово стала публиковать в соцсетях посты в поддержку жителей Украины, а также осуждать любые военные действия и призывать власти обеих стран мирно урегулировать конфликт.

«Я умоляю прекратить военные действия и сесть за стол переговоров. Люди должны уметь договариваться. Для этого нам дан язык. Люди не должны погибать. Это нужно прекратить», — сказал в видеообращении в Instagram Валерий Меладзе.

Полный текст обращения Путина по операции на Украине

Попросили «остановить войну» блогер Айза Анохина, актриса Наталья Рудова, модель Анастасия Решетова, телеведущие Ольга Бузова и Иван Ургант.

«С раннего утра на связи с родными и друзьями с Украины! Не передать словами, что я чувствую! Как это все возможно! Не может быть оправданий войне! Нет войне!» — написал телеведущий Максим Галкин.

«Каждую секунду на связи с родными. Сердце обливается кровью. Мой девятилетний племянник плачет в трубку и говорит, что ему страшно. Как же так... Мы не должны воевать друг с другом! Мы обязаны остановить этот кошмар», — написала в Instagram бывший продюсер Светланы Лободы Нателла Крапивина.

Актриса Катерина Шпица с ужасом отреагировала на происходящее. Она обратилась в соцсетях к жителям Украины, чтобы те сообщили ей, что же на самом деле происходит в стране.

Певица Жасмин опубликовала в Instagram символ мира между Украиной и Россией, сопроводив это подписью: «Как страшно».

Критика

Творческие оппозиционеры тоже поделились мнением. «Ну что, все еще думаем, что несем мир и независимость в Донбасс? Или просто напали на Украину?», — задался вопросом музыкант Андрей Макаревич.

Артист отметил, что власть «красиво распределяет миллиарды — на учения, на беженцев, забыв, что это деньги россиян».

Рэпер Noize MC (Иван Алексеев) был аккуратнее в высказываниях. Он напомнил, что любая война — это искажение фактов и мотивов. «У атаки на другую страну всегда есть озвучиваемый повод, и он никогда не совпадает с истинной причиной», — написал он.