Слезы, маски и ОМОН: новосибирцы вышли на антивоенный митинг

Концентрация полиции в центре Новосибирска в субботу зашкаливала. На площади Ленина начиналась несанкционированная акция против военной операции в Украине. На фоне толп силовиков количество протестующих казалось совсем небольшим. Но все-таки они не разошлись и, как смогли, выразили свое мнение.

Большинство даже не доставало плакатов. Самым «безопасным» средством самовыражения стала медицинская маска: прямо на площади Ленина участники акции делали на своих масках антивоенные надписи.

Формально маска с надписью — не нарушение. Это не плакат. Да и вряд ли станут требовать снять средство защиты в условиях пандемии.

«Я пришла потому, что украинцы — это наши люди. Мы все в какой-то мере украинцы. В нас течет украинская кровь у многих, даже у тех, которые там воют. Как они сами с собой воевать...», — сказала интеллигентная пожилая женщина в «антивоенной» маске, представившаяся Людмилой Васильевной.

«Я вышел поддержать молодежь. 8 миллионов украинцев не вернулось с войны, цвет нации не вернулся. А сейчас бомбят их, куда это годится», — пояснил причину своего прихода на площадь 94-летний ветеран ВОВ.

Наравне с возрастными участниками, которые вспоминали советскую историю, единство народов и совместные подвиги, среди собравшихся было много и молодежи. Младшее поколение больше говорило о страхе за близких, знакомых и за свое благополучие.

«Я обычно аполитична, но то, что сейчас происходит на Украине, меня пугает, у меня там родственники и друзья. Cлышать от 14-летней девочки, что она бежит в бомбоубежище и готова в любой момент сорваться из страны, — это страшно», — сказала 11-классница Яна.

Несмотря на, казалось бы, удачную идею с надписями на масках, попытки развернуть более наглядную агитацию все же были.

Девушка подняла небольшой плакатик «Нет войне» и мгновенно стала объектом внимания журналистов и полицейских. Полицейский потребовал незамедлительно прекратить противоправные действия. «Я что, убиваю людей? Я что, что-то делаю?», — парировала девушка полицейскому. В итоге сотрудники ОМОНа взяли ее под руки и увели в автозак.

Через некоторое время после начала акции площадь пополнилась еще двумя колоннами полицейских. Часть из них — сотрудники ГИБДД. Сложилось впечатление, что на мероприятие мобилизованы все возможные силовые службы города. Хотя протестующих было около сотни или чуть больше.

Ситуация повторилась. Стоило мужчине развернуть маленький листок бумаги с надписью «Нет войне», как к нему подошел полицейский и потребовал прекратить нарушение по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности), то есть из-за пандемии. Мужчина был без маски.

Откуда-то быстро достали маску и передали активисту с плакатом, но даже это не спасло его от задержания. Уводили мужчину под сопровождающие крики толпы «Позор» и «Нет войне».

Спор до слез

В какой-то момент внимание привлек спор, разрастающийся в настоящий конфликт. Мужчина в маске с символикой СССР говорил: «Украина нарушила все Минские соглашения!». Женщина средних лет в розовой куртке в ответ кричала: «Россия нарушила все соглашения, матери срочников сейчас боятся, что их отправят воевать!».

Последовали другие женские голоса: «Идиот!». Затем толпа стала скандировать: «Нет войне!». А женщина в розовой куртке не выдержала и расплакалась. Со слезами на глазах были и другие участники.

«Я против войны! Раньше работала журналистом, сейчас у меня небольшой бизнес свой. Потому что журналистика закончилась в России давно. Это моя гражданская позиция, я думаю, каждый россиянин должен выйти и выразить свою позицию по поводу этого безумия, мне стыдно быть русской, мне стыдно смотреть в глаза своим двум сыновьям», — сказала Sibnet.ru Юлия Лях.

Собравшиеся начали скандировать «Нет войне» и «Миру мир!». Полиция потребовала прекратить несогласованный митинг. После этого участники покинули площадь Ленина и пошли по Красному проспекту в сторону площади Калинина.

Во время шествия они также кричали антивоеннные лозунги, иногда под массовые сигналы проезжающих и останавливающихся на светофорах машин.

Шествие встретилось с участником предыдущей антивоенной акции Андреем Терехиным, которого уже оштрафовали за это на 4 тысячи рублей.

Он предложил свой лозунг «Капли мира», но в этот момент подъехали полицейские, и шествие вынужденно повернуло в обратную сторону. А Терехина под руки подхватили двое людей в штатском.

Движение протестующих продолжилось по Вокзальной магистрали. Полицейские их не сопровождали, а просто встали на пути и задержали еще нескольких участников.

«Не располагаем в настоящий момент информацией», — сообщила Sibnet.ru представитель пресс-службы ГУ МВД по Новосибирской области на вопрос о количестве задержанных. По данным самих активистов, всего на акции задержали девять человек.