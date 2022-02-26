США ввели санкции против Путина и Лаврова

Минфин США вслед за Евросоюзом ввел санкции против президента Владимира Путина, сообщается на сайте Белого дома. Под ограничения также попали глава Минобороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров и глава Генштаба Валерий Герасимов.

Санкции Минфина США включают блокировку активов в юрисдикции США, а также запрет на сделки с ними для американцев. Кроме того, Госдепартамент США ввел свои санкции против Сергея Шойгу и Валерия Герасимова. Он считает их ответственными «за новое вторжение на Украину».

Ранее санкции против Владимира Путина, российских чиновников и политиков ввели Евросоюз, Великобритания и Канада. Европейские власти заморозят счета президента России Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова в Европе.

При этом заморозка активов не повлияет на возможность Путина и Лаврова посещать Европу. Отмечается, что такое решение связано с тем, что власти Евросоюза стремятся к дипломатическому решению конфликта на Украине.