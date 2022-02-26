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Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

США ввели санкции против Путина и Лаврова

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © The White House

Минфин США вслед за Евросоюзом ввел санкции против президента Владимира Путина, сообщается на сайте Белого дома. Под ограничения также попали глава Минобороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров и глава Генштаба Валерий Герасимов.

Санкции Минфина США включают блокировку активов в юрисдикции США, а также запрет на сделки с ними для американцев. Кроме того, Госдепартамент США ввел свои санкции против Сергея Шойгу и Валерия Герасимова. Он считает их ответственными «за новое вторжение на Украину».

Ранее санкции против Владимира Путина, российских чиновников и политиков ввели Евросоюз, Великобритания и Канада. Европейские власти заморозят счета президента России Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова в Европе.

При этом заморозка активов не повлияет на возможность Путина и Лаврова посещать Европу. Отмечается, что такое решение связано с тем, что власти Евросоюза стремятся к дипломатическому решению конфликта на Украине.

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Политика #Мир #Россия
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