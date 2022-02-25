НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Промзона #Авиа #Наука #Гео #ЧП

Центр Новосибирска оцепили после стихийного митинга. ФОТО

Источник:
Sibnet.ru
339 2

Несанкционированная акция протеста против военных действий в Донбассе прошла в Новосибирске в четверг. В пятницу центральную площадь города перекрыли.

Площадь Ленина со стороны Театра оперы и балета в пятницу вечером оказалась перекрыта полицией, передает корреспондент Sibnet.ru с места событий. Это произошло после стихийного митинга против войны накануне, который не обошелся без задержаний.

По информации с места событий, на площади Ленина собрались десятки сотрудников ОМОН и полицейских автомобилей. Это удивило прохожих, которые задавали силовикам вопросы о том, что происходит, но никто на них не отвечал.

Пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области к моменту публикации не прокомментировала происходящее, но власти региона сообщали о 20 задержанных на стихийном митинге накануне.

Ранним утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации в Донбассе. Ранее российские власти признали самопровозглашенные ДНР и ЛНР.

Тема: Военная операция на Украине
Путин предложил украинским военным взять власть
МОК выступил за отмену всех соревнований в России
Евросоюз введет санкции против Путина и Лаврова
ЕС согласовал «самые жесткие в истории» санкции против России
смотреть все
Новосибирск #Происшествия #Силовые структуры
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Центр Новосибирска оцепили после стихийного митинга. ФОТО
Еноты проснулись в Новосибирском зоопарке. ВИДЕО
Новосибирцы брали в кредит 14-летние автомобили
Примета февраля: теплый конец зимы — к холодной весне
Самое популярное
СМИ сообщают о взрывах и пожарах в украинских городах
Зеленский надеется удержать Донбасс миром
Импортеры прекращают поставки автомобилей в Россию
Минобороны РФ заявило об ударах по военным объектам Украины
Обсуждение (2)
Картина дня
Путин предложил украинским военным взять власть
ЕС согласовал «самые жесткие в истории» санкции против России
Кремль согласился на переговоры с Украиной
Польша закроет воздушное пространство для России
О самом главном
Дорогами духов, или Куда уходили шаманы
Кого любят мужчины: секреты очарования по Зодиаку
Панический вирус: как избавиться от страха войны?
Что означают родинки: приметы и поверья
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Все статьи
Мультимедиа
Военная мощь России и Украины. ИНФОГРАФИКА
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Топ комментариев

mosquito__2010

Да да имеет. В понедельник вступит.

gluhoykrot

Да, ЛАДНО! Сколько вам лет? Грозный, получил независимость и оброс бандитами. Это суть.А теперь! 1) Наши...

лачинов

Конечно, и остальные государства, граничащие с Россией тоже. Ну а она имеет право после окружения сдаться...

VALGOR

Хартия безопасности 1999г.Неделимость безопасности — один из принципов коллективной безопасности, заключающийся...
Sibnet.Ru