Несанкционированная акция протеста против военных действий в Донбассе прошла в Новосибирске в четверг. В пятницу центральную площадь города перекрыли.

Площадь Ленина со стороны Театра оперы и балета в пятницу вечером оказалась перекрыта полицией, передает корреспондент Sibnet.ru с места событий. Это произошло после стихийного митинга против войны накануне, который не обошелся без задержаний.

По информации с места событий, на площади Ленина собрались десятки сотрудников ОМОН и полицейских автомобилей. Это удивило прохожих, которые задавали силовикам вопросы о том, что происходит, но никто на них не отвечал.

Пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области к моменту публикации не прокомментировала происходящее, но власти региона сообщали о 20 задержанных на стихийном митинге накануне.

Ранним утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации в Донбассе. Ранее российские власти признали самопровозглашенные ДНР и ЛНР.