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Новосибирцы брали в кредит 14-летние автомобили

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Новосибирцы в 2021 году на фоне дефицита новых автомобилей и роста цен покупали в кредит автомобили возрастом 8-14 лет, сообщила пресс-служба РГС Банка.

Автокредиты на подержанные автомобили составили 81% от выданных в 2021 году займов этой категории. Наибольшей популярностью пользовались автомобили 8-11 и 13-14 лет, которые составили более половины продаж. Это обусловлено удорожанием машин в диапазоне 5-7 лет, которые были востребованы ранее.

Кредиты на подержанные авто заемщики чаще оформляли на сумму 500 тысяч — 1 миллион рублей, сроком от четырех до пяти лет и с первоначальным взносом 20-30%.

Наиболее востребованными у покупателей кредитными марками в сегменте авто с пробегом стали Toyota, Nissan, Honda, Hyundai, Lexus. А в топ-5 самых популярных кредитных моделей вошли Lexus RX, Toyota Camry, Nissan Murano, Toyota RAV4, Honda CR-V.

При покупке новых автомобилей заемщики в Новосибирске чаще всего предпочитали оформлять кредиты на сумму 1,5-3 миллиона рублей, сроком от четырех до пяти лет и с первоначальным взносом 20-30%. Топ-5 брендов по продажам в кредит среди новых авто в Новосибирске составили: Hyundai, Skoda, Renault, Volkswagen и Kia. В пятерку самых популярных кредитных моделей вошли: Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Skoda Kodiaq, Skoda Rapid, Geely Coolray.

Впервые китайские марки Geely и Chery вошли в десятку лидеров, подтвердив активную экспансию рынка китайскими автопроизводителями на фоне дефицита прочих брендов.

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