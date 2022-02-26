Роспотребнадзор дал советы по выбору свежих роз в магазине

Роспотребнадзор перечислил признаки свежего цветка, который не завянет сразу после покупки.

«Хорошим признаком свежести при покупке цветов, и в частности – роз, является наличие так называемой "рубашки" или "рубашечного листа". Это самые нижние, более толстые и грубые лепестки, которые растут у цветоножки и обрамляют полураспустившийся бутон», — говорится в сообщении Управления Роспотребнадзора по Бурятии.

Но нередко продавцы удаляют эти лепестки, чтобы придать розе более эстетичный вид. Поэтому отсутствие «рубашки» — не всегда говорит о «второй свежести» цветка, и лучше учитывать все признаки в совокупности.

Так, еще один важный показатель того, что букет простоит долго, степень раскрытия бутона. Лучше всего выбирать полураскрытые живые цветы. Полностью раскрытый бутон может быть красивым, но срок жизни такого цветка значительно меньше.

Эластичность лепестков – тоже важный признак свежего цветка. Если осторожно отогнуть лепесток, он должен легко вернуться на место и принять прежнюю форму. У растений «не первой свежести» лепестки выглядят слабыми, вялыми, возможно – слегка подсохшими, они с трудом возвращаются на место, и нередко осыпаются при любом прикосновении.