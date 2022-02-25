Зеленский заявил о готовности говорить с Россией о нейтральном статусе

Киев готов говорить с Москвой о нейтральном статусе Украины, заявил в своем новом обращении в ночь на пятницу, 25 февраля президент Украины Владимир Зеленский.

«Сегодня мы слышали из Москвы о том, что там готовы говорить о нейтральном статусе Украины. <...> Я спросил сегодня у 27 лидеров Европы, будет ли Украина в НАТО. Все боятся, не отвечают. Мы не боимся, мы не боимся ничего, не боимся защищать нашу державу, мы не боимся России, мы не боимся говорить с Россией про все: про гарантии безопасности для нашей страны, про нейтральный статус», — сказал Зеленский.

По его словам, Украине необходимы гарантии и точная информация о странах, которые будут готовы их предоставить. «Говорить об окончании этого вторжения — необходимо, про окончание этой войны — необходимо», — добавил президент.

Россия неоднократно выступала с требованием отказа от планов включения Украины в Североатлантический альянс. Это условие, в том числе, было одним из требований Москвы по гарантиям безопасности, направленным США и НАТО в декабре прошлого года.

Ранним утром 24 февраля российский президент Владимир Путин объявил о начале спецоперации России на Украине для «защиты людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

На фоне этого Зеленский разорвал с Россией дипломатические отношения, ввел в стране военное положение и объявил всеобщую мобилизацию.