НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Бомбежка Украины: кадры из соцсетей

Источник:
Sibnet.ru
1454 8
Минобороны РФ днем в четверг, 24 февраля, сообщило, что российские средства поражения выводят из строя военную инфраструктуру, объекты ПВО, военные аэродромы и авиацию Вооруженных сил Украины. Очевидцы делятся в соцсетях кадрами взрывов и пожаров.

Ранним утром, около 5 часов утра по московскому времени в четверг президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Очень скоро в соцсетях начали появляться видеозаписи, авторы которых сообщают, что в кадре — взрывы и обстрелы. И не только на линии соприкосновения, а практически по всей территории Украины.

Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины, гражданскому населению ничего не угрожает, заявили в Минобороны РФ.

На видео, по данным военных экспертов, попал удар по аэропорту Ивано-Франковска крылатой ракеты «Калибр» морского базирования.

«Горят ангары и техника на военном аэродроме в Миргороде Полтавской области», — подписал очевидец видеозапись в соцсети.

Также в Сети появилось видео масштабного пожара со стороны аэропорта в Чугуеве Харьковской области. Кроме того, очевидцы сообщают, что горит аэропорт Херсона, на другом видео по этому городу ездят танки.

В соцсетях публикуют карту, на которой отмечены точки, по которым уже якобы нанесли удары Вооруженные силы России. Таких населенных пунктов, если верить опубликованным данным, с каждым часом становится все больше.

Тема: Военная операция на Украине
«Панический вирус» запущен: как вылечиться от страха?
ЦБ начнет интервенции для спасения рубля
Спецоперация в Донбассе: что достоверно известно на данный момент
«Как страшно»: артисты призвали остановить войну
смотреть все
Оборона #Конфликты
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Температура в Новосибирске поднимется до плюсовой
Часть COVID-ограничений отменили в Новосибирской области
Кинологи спасли исчезающую породу эвенкийской аборигенной лайки
Самолет из Омска не смог сесть в аэропорту Ростова-на-Дону
Самое популярное
СМИ сообщают о взрывах и пожарах в украинских городах
Зеленский надеется удержать Донбасс миром
Украинские снаряды разорвались на российской территории
Сериал «Когда закончится февраль» покажет «Россия 1»
Обсуждение (8)
Мультимедиа
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Виды облаков и их значение. ФОТО
Самое обсуждаемое
68
Минобороны РФ заявило об ударах по военным объектам Украины
59
Зеленский надеется удержать Донбасс миром
52
Путин попросил разрешения на использование армии за рубежом
48
Германия остановила сертификацию «Северного потока — 2»
40
Россия признала суверенитет Донбасса
Sibnet.Ru