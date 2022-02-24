Бомбежка Украины: кадры из соцсетей

Минобороны РФ днем в четверг, 24 февраля, сообщило, что российские средства поражения выводят из строя военную инфраструктуру, объекты ПВО, военные аэродромы и авиацию Вооруженных сил Украины. Очевидцы делятся в соцсетях кадрами взрывов и пожаров.

Ранним утром, около 5 часов утра по московскому времени в четверг президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Очень скоро в соцсетях начали появляться видеозаписи, авторы которых сообщают, что в кадре — взрывы и обстрелы. И не только на линии соприкосновения, а практически по всей территории Украины.

Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины, гражданскому населению ничего не угрожает, заявили в Минобороны РФ.

На видео, по данным военных экспертов, попал удар по аэропорту Ивано-Франковска крылатой ракеты «Калибр» морского базирования.

«Горят ангары и техника на военном аэродроме в Миргороде Полтавской области», — подписал очевидец видеозапись в соцсети.

Также в Сети появилось видео масштабного пожара со стороны аэропорта в Чугуеве Харьковской области. Кроме того, очевидцы сообщают, что горит аэропорт Херсона, на другом видео по этому городу ездят танки.

В соцсетях публикуют карту, на которой отмечены точки, по которым уже якобы нанесли удары Вооруженные силы России. Таких населенных пунктов, если верить опубликованным данным, с каждым часом становится все больше.