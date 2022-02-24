НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Туризм #Гео #ЧП

Младенца весом 480 граммов выходили в Туве

Источник:
Sibnet.ru
373 0
Фото: © Министерство здравоохранения Новосибирской области

Врачи Перинатального центра Республики Тыва выписали домой самого маловесного ребенка в истории республики, которого удалось выходить врачам, вес малышки при рождении составлял 480 граммов, сообщает Минздрав региона.

Состояние ребенка было осложнено тяжелым течением беременности, что стало дополнительной причиной крайне низкого веса девочки даже для 27 недель беременности (в норме 38-41 неделя). На этом сроке врачам пришлось принять роды, чтобы не произошло ухудшение состояния матери и ребенка.

Она родилась весом 480 граммов при норме в 2,5 —4,5 килограмма. Врачи делали все возможное, чтобы спасти ребенка.

Теперь малышка вполне здорова, она набрала вес до 2,8 килограмма. При строгом выполнении рекомендаций врачей и самоотдаче родителей, малышка догонит в развитии сверстников.

Коллектив Перинатального центра подарил молодым родителям коляску, нарядный конверт новорожденного и подробные рекомендации по уходу за крохотной дочкой.

Еще по теме
Антитела к COVID обнаружились почти у 85% сдавших тесты
Изменились правила выдачи ковидного QR‑кода
Наука обнаружила связь между красивой внешностью и иммунитетом
Ученые доказали пользу голодания
смотреть все
Республика Тува #Здоровье
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самолет из Омска не смог сесть в аэропорту Ростова-на-Дону
Глобальное потепление отразилось на состоянии рек Сибири
Новосибирские депутаты приветствовали решение Путина аплодисментами
«Скорая» попала в смертельное ДТП в Омске
Самое популярное
Зеленский надеется удержать Донбасс миром
Украинские снаряды разорвались на российской территории
Сериал «Когда закончится февраль» покажет «Россия 1»
Россия отработала применение ядерного оружия
Обсуждение (0)
О самом главном
От песен до носков: эволюция праздника 23 февраля
Дорогами духов, или Куда уходили шаманы
Кого любят мужчины: секреты очарования по Зодиаку
Что означают родинки: приметы и поверья
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Все статьи
Мультимедиа
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Виды облаков и их значение. ФОТО
Самое обсуждаемое
59
Зеленский надеется удержать Донбасс миром
52
Путин попросил разрешения на использование армии за рубежом
48
Германия остановила сертификацию «Северного потока — 2»
40
Россия признала суверенитет Донбасса
39
Минобороны РФ заявило об ударах по военным объектам Украины
Sibnet.Ru