Врачи Перинатального центра Республики Тыва выписали домой самого маловесного ребенка в истории республики, которого удалось выходить врачам, вес малышки при рождении составлял 480 граммов, сообщает Минздрав региона.

Состояние ребенка было осложнено тяжелым течением беременности, что стало дополнительной причиной крайне низкого веса девочки даже для 27 недель беременности (в норме 38-41 неделя). На этом сроке врачам пришлось принять роды, чтобы не произошло ухудшение состояния матери и ребенка.

Она родилась весом 480 граммов при норме в 2,5 —4,5 килограмма. Врачи делали все возможное, чтобы спасти ребенка.

Теперь малышка вполне здорова, она набрала вес до 2,8 килограмма. При строгом выполнении рекомендаций врачей и самоотдаче родителей, малышка догонит в развитии сверстников.

Коллектив Перинатального центра подарил молодым родителям коляску, нарядный конверт новорожденного и подробные рекомендации по уходу за крохотной дочкой.