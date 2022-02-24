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#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Зеленский обратился к россиянам на русском языке

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в специальном обращении к россиянам заявил, что Киеву не нужна «ни холодная, ни горячая, ни гибридная война» и что украинские народ и власти хотят мира.

Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик независимыми и суверенными государствами. При этом поручил обеспечить мир силами российской армии.  ДНР и ЛНР обратились к России с просьбой защитить их от Украины. 

«Вам говорят, что мы — нацисты, но разве может поддерживать нацизм народ, который за победу над нацизмом отдал больше 8 миллионов жизней», — сказал Зеленский.

По его словам, россияне и украинцы разные — но это не повод быть врагами. «Заметьте, я говорю сейчас [о Донбассе] на русском языке, но никто в России не понимает, о чем эти названия, эти улицы, эти фамилии, эти события — это все для вас — чужое, незнакомое. Это наша земля, это наша история, за что вы будете воевать и с кем?» — подчеркнул Зеленский.

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Он сказал, что Украина не представляла угрозу для России в прошлом и этого не будет в будущем. «Война лишит гарантий всех, гарантий безопасности не будет больше ни у кого. Кто от этого пострадает больше всего? Люди», — сказал он.

«Хотят ли русские войны? Я очень хотел бы ответить на этот вопрос, но ответ зависит только от вас, граждане Российской Федерации», — сказал он.

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лачинов

За "деток" отдельное спасибо. Ну а с остальным ... Ежу понятно, что невозможно встроиться в систему...

Danilon

"Также санкции ввели против детей чиновников." Вот за это спасибо ! Долго ждал, когда наконец уже догадаются.

fydor55

И из думы выгнать всех кто попадает под это дело))) Прикольно будет

Vitall2005

Сначала верните Косово в состав Сербии, а лучше восстановите Югославию в её границах, тогда буде тявкать...
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