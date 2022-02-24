Главы ДНР и ЛНР попросили у Путина военную помощь

Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин и Луганской Народной Республики Леонид Пасечник обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой оказать помощь в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«В условиях продолжающейся военной агрессии со стороны ВСУ в республиках происходит разрушение гражданской и промышленной инфраструктуры, школ, больниц, детских садов и самое страшное - гибель мирного населения, в том числе детей. Действия киевского режима свидетельствуют о нежелании прекращать войну в Донбассе», — привел Песков текст обращения.

Главы ДН и ЛНР отметили, что «Киев продолжает наращивать военное присутствие на линии боевого соприкосновения, получая при этом всестороннюю поддержку, в том числе военную, от США и других западных государств. Киевский режим ориентирован на силовое решение конфликта».

«Главы двух республик в связи со сложившейся обстановкой, а также с целью недопущения жертв среди мирных граждан и гуманитарной катастрофы на основании статей 3 и 4 договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и республиками просят президента России оказать помощь в отражении агрессии вооруженных сил и формирований Украины», — заявил Песков.

Президент России пока не дал официального ответа на обращение глав народных республик.