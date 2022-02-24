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Конфликт в Донбассе
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Главы ДНР и ЛНР попросили у Путина военную помощь

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Минобороны России

Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин и Луганской Народной Республики Леонид Пасечник обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой оказать помощь в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«В условиях продолжающейся военной агрессии со стороны ВСУ в республиках происходит разрушение гражданской и промышленной инфраструктуры, школ, больниц, детских садов и самое страшное - гибель мирного населения, в том числе детей. Действия киевского режима свидетельствуют о нежелании прекращать войну в Донбассе», — привел Песков текст обращения.

Главы ДН и ЛНР отметили, что «Киев продолжает наращивать военное присутствие на линии боевого соприкосновения, получая при этом всестороннюю поддержку, в том числе военную, от США и других западных государств. Киевский режим ориентирован на силовое решение конфликта».

«Главы двух республик в связи со сложившейся обстановкой, а также с целью недопущения жертв среди мирных граждан и гуманитарной катастрофы на основании статей 3 и 4 договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и республиками просят президента России оказать помощь в отражении агрессии вооруженных сил и формирований Украины», — заявил Песков.

Президент России пока не дал официального ответа на обращение глав народных республик.

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Политика #Мир #Военная политика
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лачинов

За "деток" отдельное спасибо. Ну а с остальным ... Ежу понятно, что невозможно встроиться в систему...

Danilon

"Также санкции ввели против детей чиновников." Вот за это спасибо ! Долго ждал, когда наконец уже догадаются.

fydor55

И из думы выгнать всех кто попадает под это дело))) Прикольно будет

Vitall2005

Сначала верните Косово в состав Сербии, а лучше восстановите Югославию в её границах, тогда буде тявкать...
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