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#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Промзона #Авиа #Наука #Гео #ЧП

Травников поддержит Путина, «пусть хоть камни с неба падают»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников во вторник заявил, что жители региона должны объединиться вокруг президента РФ Владимира Путина и поддержать Донбасс, «пусть хоть камни с неба падают».

Президент России Владимир Путин в понедельник, 21 февраля, подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик независимыми и суверенными государствами.

«Знаете, как говорят – пусть хоть камни с неба падают, но мы объединимся вокруг нашего президента и поддержим жителей Донбасса. Лично я полностью поддерживаю вчерашнее решение», — цитирует Травникова пресс-служба губернатора и правительства региона.

Решение поддержали также мэр Новосибирска Анатолий Локоть и председатель Заксобрания Новосибирской области Андрей Шимкив, который сообщил, что на заседании фракции «Единой России» решили оказать материальную помощь беженцам из ДНР и ЛНР.

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Новосибирск #Местная власть
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Топ комментариев

karuto

Вот это поворот. За что скакали, панове?

west_nik

Украина на сегодня себе не принадлежит. А ты хочешь чтоб израненный украми Донбасс принадлежал стране...

Disobedient

Ура!!! Лучше поздно чем никогда. Радостно и грустно. Вспоминая сколько невинных жертв погибли за эти...

Sovik

И это всё? Это какая-то фигня, а не санкции. Как будто они туда инвестировали и товары поставляли.
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