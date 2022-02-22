Травников поддержит Путина, «пусть хоть камни с неба падают»

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников во вторник заявил, что жители региона должны объединиться вокруг президента РФ Владимира Путина и поддержать Донбасс, «пусть хоть камни с неба падают».
Президент России Владимир Путин в понедельник, 21 февраля, подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик независимыми и суверенными государствами.
«Знаете, как говорят – пусть хоть камни с неба падают, но мы объединимся вокруг нашего президента и поддержим жителей Донбасса. Лично я полностью поддерживаю вчерашнее решение», — цитирует Травникова пресс-служба губернатора и правительства региона.
Решение поддержали также мэр Новосибирска Анатолий Локоть и председатель Заксобрания Новосибирской области Андрей Шимкив, который сообщил, что на заседании фракции «Единой России» решили оказать материальную помощь беженцам из ДНР и ЛНР.
karutoВот это поворот. За что скакали, панове?
west_nikУкраина на сегодня себе не принадлежит. А ты хочешь чтоб израненный украми Донбасс принадлежал стране...
DisobedientУра!!! Лучше поздно чем никогда. Радостно и грустно. Вспоминая сколько невинных жертв погибли за эти...
SovikИ это всё? Это какая-то фигня, а не санкции. Как будто они туда инвестировали и товары поставляли.