Травников поддержит Путина, «пусть хоть камни с неба падают»

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников во вторник заявил, что жители региона должны объединиться вокруг президента РФ Владимира Путина и поддержать Донбасс, «пусть хоть камни с неба падают».

Президент России Владимир Путин в понедельник, 21 февраля, подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик независимыми и суверенными государствами.

«Знаете, как говорят – пусть хоть камни с неба падают, но мы объединимся вокруг нашего президента и поддержим жителей Донбасса. Лично я полностью поддерживаю вчерашнее решение», — цитирует Травникова пресс-служба губернатора и правительства региона.

Решение поддержали также мэр Новосибирска Анатолий Локоть и председатель Заксобрания Новосибирской области Андрей Шимкив, который сообщил, что на заседании фракции «Единой России» решили оказать материальную помощь беженцам из ДНР и ЛНР.