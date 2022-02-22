Рынок остался без «живых» автомобилей за 500 тыс. рублей

«Живую» подержанную машину особенно за 500 тысяч рублей найти сложно из-за подорожания автомобилей на «вторичке», ставшего следствием дефицита новых авто, сообщил автоподборщик Семен Диденко.

«Нельзя сказать, что на рынке совсем остался один неликвид, но "живую" машину найти крайне сложно и она будет дорогой. Многие крупные компании, занимающиеся подбором, не берутся за поиск машины дешевле миллиона рублей», — цитирует Диденко «Газета.Ru».

По словам эксперта, сейчас труднее всего подыскать подходящий автомобиль в самом низком ценовом сегменте — до 500 тысяч рублей. Поэтому многие автоподборщики не могут гарантировать клиентам, что им удастся найти соответствующий критериям экземпляр.

В январе 2022 года, по данным «Авито Авто» средняя цена автомобиля с пробегом в России составила 639,8 тысячи рублей. Рост стоимости по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 60%, а в сравнении с декабрем 2021 — 6,6%.