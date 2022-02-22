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Осужденный по «делу Minecraft» подросток обжаловал приговор

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Полина Разуваева, Sibnet.ru

Лидер канских подростков, которого осудили на реальный срок за обучение для осуществления терроризма, обжаловал приговор, сообщил глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

«Апелляционную жалобу также подали его мама как законный представитель и защитник, адвокат Владимир Васин. Адвокат намерен обжаловать постановку подростка в СИЗО Канска на учет как склонного к экстремизму», — сообщил Чиков.

Трех подростков задержали летом 2020 года. У школьников забрали телефоны, из переписки выяснилось, что подростки построили в Minecraft здание ФСБ и хотели его «взорвать». По версии следствия, школьники учились изготавливать взрывчатку и тренировались на пустырях.

В отношении 15-летних девятиклассников возбудили уголовное дело по статье 205.3 УК («Прохождение обучения с целью осуществления террористической деятельности»). Родители подростков уверены, что правоохранительные органы сфабриковали дело. затем из дела исчезло упоминание Minecraft.

Суд признал «лидера» виновным в обучении для осуществления терроризма и назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии и 30 тысяч рублей штрафа. Его двум друзьям, которые пошли на сделку со следствием, дали условный срок.

Ранее подросток говорил, что они с друзьями просто проводили химические опыты, никакого злого умысла у них не было. При этом он не осуждает друзей, которые под следствием сказали, что он их склонял к терроризму.

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Красноярск #Громкое дело
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