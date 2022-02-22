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#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Россия не допустит кровавой бойни в Донбассе

Источник:
ТАСС
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Фото: © OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine

Мировое сообщество должно сконцентрироваться на решении вопроса о том, как избежать войны в Донбассе и заставить Украину прекратить там обстрелы и провокации, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза международной организации.

«Мы по-прежнему открыты для дипломатии, для дипломатического решения [конфликта], однако допускать новую кровавую бойню в Донбассе больше не намерены», — цитирует ТАСС постпреда.

Он обратил внимание на «крайне негативную роль, которую во всем этом сыграли западные коллеги во главе с США. «Вместо того, чтобы заставить Киев выполнить свои обязательства, они лишь открыто подзуживали Украине», — сказал постпред.

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По его словам, украинские власти по-прежнему обязаны выполнить минские соглашения. «Я хотел бы напомнить, что на момент заключения минских соглашений ЛНР и ДНР уже провозгласили независимость. Тот факт, что Россия сегодня ее признала, никак не меняет состав сторон минских соглашений», — отметил Небензя.

Постпред заявил, что Западу необходимо сдержать милитаристские планы Киева, обстрелы территории ДНР и ЛНР в новых условиях могут иметь особенно опасные последствия, подчеркнул он.

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