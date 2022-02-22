Независимый Донбасс: чем расплатится Россия?

Россия взбудоражила мир, признав независимость республик Донбасса. Посыпались призывы к воздержанию от ведения российских войск в ДНР и ЛНР и обещания новых санкций. Чем ответят США и Евросоюз и как это скажется на России?

«...Те, кто встал на путь кровопролития, насилия, беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения Донбасса, кроме военного. В этой связи считаю необходимым принять давно назревшее решение — незамедлительно признать независимость ДНР и ЛНР», — сказал Путин в своем обращении к россиянам перед подписанием указов о суверенитете Донбасса.

Зачем Донбассу независимость?

Неясный статус ДНР и ЛНР затруднял любую помощь. Например, деньги они получали через Южную Осетию, которая официально признала республики независимыми и могла поддерживать с ними отношения без риска нарваться на международные санкции.

Кроме этого, Россия не могла официально разместить на территории Донбасса свою армию, чем пользовалась украинская армия, регулярно устраивая обстрелы позиций вооруженных сил ДНР и ЛНР, которые фактически не имели тяжелого вооружения.

Последние недели ситуация на Донбассе деградировала — количество обстрелов резко увеличилось, появились раненые и убитые среди мирного населения, из-за повреждений коммуникаций в ряде населенных пунктов прекратилась подача воды и электричества.

В этой ситуации республики Донбасса объявили эвакуацию населения в Россию. 21 февраля главы самопровозглашенных ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к России с просьбой признать независимость республик.

Путин созвал экстренное совещание Совбеза, которое высказалось за суверенитет Донбасса. В рамках подписанных указов российский лидер поручил вооруженным силам обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР.

Таким образом, Москва легализовала для себя статус республик Донбасса — теперь они стали субъектами международного права и могут открыто получать финансовую помощь, а на их территории появится мощная военная группировка, которая сделает невозможным любую агрессию украинской армии.

Россия нарушила международные договоры?

Политологи отмечают, что признав независимость ДНР и ЛНР, Россия нарушает Хельсинкский заключительный акт 1975 года, который устанавливает принцип нерушимости границ в Европе, а также Будапештский меморандум 1994 года, по которому Москва обязалась гарантировать безопасность и суверенитет Украины.

Впрочем, официально Москва считает невозможным применение этих нормы к Украине, так как на ее территории разгорелся внутренний конфликт, а Россия не собирается принуждать отдельные украинские регионы оставаться в составе страны насильно.

Также звучит, что Россия нарушила Минские соглашения, предусматривающие возвращение территорий в политическое, экономическое, правовое пространство Украины после выполнения ряда условий. На это Москва тоже недоумевает — Киев многократно публично отказался от выполнения Минских соглашений, и о какой российской роли миротворца может идти речь?

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Но вне зависимости от аргументации, Россия юридически становится участником конфликта между республиками и Киевом. Официальное размещение российских войск на территории, которая международным сообществом относится к Украине, странами Запада формально будет считаться военной агрессией.

Так, главы Еврокомиссии и Евросовета Урсула фон дер Ляйен и Шарль Мишель уже заявили, что решение России нарушает международное право и территориальную целостность Украины. Аналогичную позицию озвучили верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель и генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Что грозит России?

Ключевой вопрос — какие санкции введут страны Запада в ответ на признание независимости ДНР и ЛНР. Наиболее очевидный объект новых ограничительных мер — газопровод «Северный поток-2». Вполне возможно, что теперь проект заморозят на неопределенный срок.

Может оказаться под ударом финансовый сектор. США обсуждают санкции против российской банковской сферы. Если их введут, Россию ждет частичная финансовая изоляция, которая затруднит международные платежи и торговлю.

Самыми опасными эксперты называют возможные технологические санкции, которые предусматривают запрет на продажу России электроники, компонентов и программного обеспечения.

На сегодня США фактически монополизировали этот рынок, поэтому в случае введения подобных «адских» санкций некоторые российские отрасли фактически умрут — например, это коснется автомобильной промышленности и производства бытовой техники.

Могут последовать и другие ограничения на импорт заграничных товаров — медикаментов, товаров для пищевой, химической промышленности и т.д. Ожидается отток иностранных инвесторов и сворачивание западных проектов на территории России.

Наконец, не следует забыть про возможный территориальный конфликт с Украиной — в документах республик прописано, что их границы включают всю территорию Донецкой и Луганской областей. Сейчас значительную часть обеих регионов контролирует Киев.

Первый заместитель председателя Комитета по международным делам в Госдуме Вячеслав Никонов написал в Facebook, что вопрос о том, в каких границах признавать республики Донбасса, остается открытым.

«Здесь может быть вариант административных границ — с учетом оккупации значительной части Донецкой и Луганской областей Украины украинскими войсками. Такое предложение звучало сегодня на заседании Совбеза. В этом случае со стороны России может быть высказана Украине настоятельная просьба покинуть эти территории», — отметил он.

Что дальше?

По мнению Никонова, в ближайшее время Россия и республики Донбасса заключат полный пакет межгосударственных соглашений — договор о дружбе и сотрудничестве, об экономическом взаимодействии, об использовании российского рубля. Кроме этого, будет подписан документ, включающий военные статьи.

Россия также наверняка активизирует усилия по восстановлению Донбасса, пострадавшего от боевых действий. В российском бюджете появится новая солидная расходная статья. Эксперты оценивают нужную сумму примерно в 20-22 миллиарда долларов.

Но главный вопрос — пойдет ли Москва на присоединение республик по крымскому сценарию. Такой вариант активно лоббируется руководством ДНР и ЛНР, но гарантировано приведет к более жестким санкциям против России.

Пока политологи склоняются к тому, что Кремль решил использовать в отношении республик сценарий Южной Осетии и Абхазии — максимальная экономическая и социальная интеграция при сохранении формальной независимости.