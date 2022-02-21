Курс рубля обвалился из‑за Донбасса

После обострения ситуации на Донбассе и просьб глав ДНР и ЛНР Дениса Пушилина и Леонида Пасечника о признании их независимости со стороны России курс рубля обвалился к доллару и евро, свидетельствуют данные торгов.

Так, на Московской бирже курс доллара достиг 79 рублей, курс евро — 89,52 рубля. Накануне доллар стоил 76 рублей, а евро — 86,6. Индекс Мосбиржи упал на 10%, почти все наиболее ликвидные акции российских компаний потеряли в цене.

С обращениями к президенту России Владимиру Путину руководители ДНР и ЛНР обратились днем 21 февраля. Они попросили российского лидера признать суверенитет и независимость республик, а также рассмотреть возможность заключения договора о дружбе и сотрудничестве.

США ранее допустили, что «вторжение» Вооруженных сил России на Украину может начаться уже 21 февраля. При этом американские власти уверены, что надежды на возможность дипломатического урегулирования ситуации вокруг Украины остаются.