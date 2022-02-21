Украинский снаряд разрушил российский погранпункт

Пограничный пункт на границе с Украиной в Ростовской области полностью разрушен в результате попадания украинского снаряда, сообщает Федеральная служба безопасности.

«21 февраля в 9.50 выпущенным с территории Украины снарядом неустановленного образца полностью разрушено место несения службы пограничных нарядов пограничного управления ФСБ России по Ростовской области»,— уточняет пресс-служба ведомства.

Снаряд попал в пограничный пункт на хуторе Щербаково в Ростовской области, который располагается в 150 метрах от границы. Пострадавших нет. Секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов при этом отверг обвинения в обстреле российской территории.

Согласно сообщению главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Дениса Пушилина, за минувшие сутки по территории республики украинской армией было выпущено 1,7 тысяч снарядов.