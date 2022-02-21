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Установлен рекорд скорости расшифровки ДНК

Источник:
NVIDIA Blog
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Фото: © Sibnet.ru

Американские исследователи смогли полностью расшифровать геном пациента за пять часов и две минуты, это новый рекорд, сообщает официальный блог NVIDIA.

Ранее подобные операции требовали нескольких суток. Ученые отмечают, что современные технологии вплотную приблизились к возможности расшифровывать генетическую информацию практически в режиме реального времени.

Эксперимент проводили при секвенировании ДНК 12 пациентов. Рекорд установили исследователи из Стэнфордского университета при участии NVIDIA, Oxford Nanopore Technologies, Google, Медицинского колледжа Бейлора и Калифорнийского университета в Санта-Круз.

Ускорить процесс удалось благодаря оптимизации рабочих этапов секвенирования. В частности, поиск оснований и вариантов ускорили с помощью графических процессоров NVIDIA в Google Cloud.

Итоговая скорость составила порядка 100 миллиардов нуклеотидов в час. При этом ученые не собираются останавливаться на достигнутом — они намерены ускорить расшифровку генома еще в несколько раз.

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