Рысь получила фотосессию в Саяно‑Шушенском заповеднике

Рысь попала в фотоловушку в Саяно-Шушенском заповеднике, у хищников начался период гона, когда они ищут себе пару, сообщает заповедник.

На новых фотографиях зафиксировано одинокая рысь в сумерках. Как многие кошачьи, рысь наиболее активна в ночные и сумеречные часы. Эти животные предпочитают одиночный образ жизни вне сезона размножения.

У рысей начался период гона, который приходится на февраль-март, в это время можно услышать грубое басистое мяуканье. За самкой начинают ходить несколько самцов, которые яростно дерутся между собой.

При встрече образовавшие брачную пару рыси исполняют ритуал приветствия – обнюхав друг у друга носы, они встают напротив и начинают бодаться лбами. Рысята появляются на свет в мае. В заповеднике стабильно живут около 10-15 рысей.