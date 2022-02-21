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Рысь получила фотосессию в Саяно‑Шушенском заповеднике

Источник:
Sibnet.ru
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Рысь попала в фотоловушку в Саяно-Шушенском заповеднике, у хищников начался период гона, когда они ищут себе пару, сообщает заповедник.

На новых фотографиях зафиксировано одинокая рысь в сумерках. Как многие кошачьи, рысь наиболее активна в ночные и сумеречные часы. Эти животные предпочитают одиночный образ жизни вне сезона размножения.

У рысей начался период гона, который приходится на февраль-март, в это время можно услышать грубое басистое мяуканье. За самкой начинают ходить несколько самцов, которые яростно дерутся между собой.

При встрече образовавшие брачную пару рыси исполняют ритуал приветствия – обнюхав друг у друга носы, они встают напротив и начинают бодаться лбами. Рысята появляются на свет в мае. В заповеднике стабильно живут около 10-15 рысей.

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Топ комментариев

mosquito__2010

Значит у НАТО и США реально подгорает одно место коли опять ставки начали поднимать своей бесконечной...

WSG0600-164-164

Прошу опубликовать более точный календарь вторжений России на ближайшие три года, а то США с прихвостнями...

Alhazred

Вы тут впервые что ли? Это не комик, это очень больной человек. Отнеситесь с пониманием к этому.

seekeer

А ты не комик случаем? Или серьезно в это веришь?
Sibnet.Ru