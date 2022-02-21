Рысь получила фотосессию в Саяно‑Шушенском заповеднике

Рысь попала в фотоловушку в Саяно-Шушенском заповеднике, у хищников начался период гона, когда они ищут себе пару, сообщает заповедник.
На новых фотографиях зафиксировано одинокая рысь в сумерках. Как многие кошачьи, рысь наиболее активна в ночные и сумеречные часы. Эти животные предпочитают одиночный образ жизни вне сезона размножения.
У рысей начался период гона, который приходится на февраль-март, в это время можно услышать грубое басистое мяуканье. За самкой начинают ходить несколько самцов, которые яростно дерутся между собой.
При встрече образовавшие брачную пару рыси исполняют ритуал приветствия – обнюхав друг у друга носы, они встают напротив и начинают бодаться лбами. Рысята появляются на свет в мае. В заповеднике стабильно живут около 10-15 рысей.
mosquito__2010Значит у НАТО и США реально подгорает одно место коли опять ставки начали поднимать своей бесконечной...
WSG0600-164-164Прошу опубликовать более точный календарь вторжений России на ближайшие три года, а то США с прихвостнями...
AlhazredВы тут впервые что ли? Это не комик, это очень больной человек. Отнеситесь с пониманием к этому.
seekeerА ты не комик случаем? Или серьезно в это веришь?