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Российский фильм про футбол уступил «Анчартеду» в прокате

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Одиннадцать молчаливых мужчин»

Фильм «Одиннадцать молчаливых мужчин» о советских футболистах стартовал в прокат 17 февраля, но не смог собрать большую кассу, уступив фильмам, которые показывают в кино вторую неделю.

Байопик «Одиннадцать молчаливых мужчин» за первый прокатный уикенд собрал кассу почти 52 миллиона рублей, сообщает портал Kinobusiness. Лидером проката снова стал приключенческий фильм «Анчартед: На картах не значится», собравший 257 миллионов. На втором месте детектив «Смерть на Ниле» с кассой в 131 миллион рублей.

Рецензия на фильм «Одиннадцать молчаливых мужчин»

Картина «Одиннадцать молчаливых мужчин» заслуживает внимания благодаря реальной истории, заложенной в фильме.

Речь идет о британском турне московского футбольного клуба «Динамо» в 1945 году. «Молчаливыми мужчинами» прозвали футболистов британские журналисты, потому что спортсмены плохо говорили на английском и не давали интервью.

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Топ комментариев

mosquito__2010

Значит у НАТО и США реально подгорает одно место коли опять ставки начали поднимать своей бесконечной...

WSG0600-164-164

Прошу опубликовать более точный календарь вторжений России на ближайшие три года, а то США с прихвостнями...

Alhazred

Вы тут впервые что ли? Это не комик, это очень больной человек. Отнеситесь с пониманием к этому.

seekeer

А ты не комик случаем? Или серьезно в это веришь?
Sibnet.Ru