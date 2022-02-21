Российский фильм про футбол уступил «Анчартеду» в прокате

Фильм «Одиннадцать молчаливых мужчин» о советских футболистах стартовал в прокат 17 февраля, но не смог собрать большую кассу, уступив фильмам, которые показывают в кино вторую неделю.

Байопик «Одиннадцать молчаливых мужчин» за первый прокатный уикенд собрал кассу почти 52 миллиона рублей, сообщает портал Kinobusiness. Лидером проката снова стал приключенческий фильм «Анчартед: На картах не значится», собравший 257 миллионов. На втором месте детектив «Смерть на Ниле» с кассой в 131 миллион рублей.

Картина «Одиннадцать молчаливых мужчин» заслуживает внимания благодаря реальной истории, заложенной в фильме.

Речь идет о британском турне московского футбольного клуба «Динамо» в 1945 году. «Молчаливыми мужчинами» прозвали футболистов британские журналисты, потому что спортсмены плохо говорили на английском и не давали интервью.