«Анчартед»: культовую игру перенесли на экран

«Анчартед», долгожданная экранизация игры Uncharted от студии Naughty Dog, вышла в российский прокат. Роль главного героя Нейтана Дрейка взял на свои плечи молодой актер Том Холланд, а роль его наставника Салливана — Марк Уолберг. Знаменитый Антонио Бандерас выступает в качестве злодея. Получилось ли у режиссера Рубена Фляйшера воссоздать атмосферу культовой франшизы на большом экране?

Сюжет: по стопам Индианы Джонса

Uncharted — приключенческая игра, по своему духу близкая к франшизам про Индиану Джонса и Лару Крофт. Ее главный герой — искатель приключений и сокровищ Нейтан Дрейк, постоянно попадающий в различные передряги. Всего на сегодня вышло четыре части игры.

Сюжет фильма «Анчартед» вбирает в себя элементы из третьей и четвертой игровой части. При этом в целом авторы назвали картину приквелом к игровой серии — она повествует о становлении Нейтана Дрейка и его наставника Виктора Салливана, их первом настоящем деле.

Фото: © кадр из фильма

По сюжету Нейтан Дрейк (Том Холланд) встречает Виктора Салливана (Марк Уолберг), вместе они решают найти легендарные затерянные сокровища и заодно отыскать давно пропавшего брата Нейтана. Помогает им искательница сокровищ Хлоя Фрейзер, а мешает — злодей в исполнении Бандераса.

Премьера в России: 10 февраля 2022 года

Страна: США, Columbia Pictures

Жанр: приключенческий боевик

Режиссер: Рубен Фляйшер

Актеры: Том Холланд, Марк Уолберг, Антонио Бандерас, София Тейлор Али, Тати Габриэль

Продолжительность: 116 минут

Возраст: 12+

Съемки: галопом по Европам

Картина была анонсирована еще в 2008 году, первоначально актер из культового сериала «Светлячок» Нэйтан Филлион претендовал на роль Нейтана Дрейка, в итоге он ее сыграл, но уже в короткометражке, сделанной специально для поклонников франшизы.

В 2010 году предполагалось, что режиссером ленты выступит Дэвид Расселл («Боец», «Джой»), Марк Уолберг должен был сыграть роль Нейтана. В январе 2020 года в проект пришел Рубен Фляйшер («Zомбилэнд», первый «Веном»), а роль Нейтана в итоге досталась Тому Холланду.

Интересно, что в разные годы на роль Нейтана также рассматривались Крис Пратт, Закари Левай, Дженсен Эклс, Брайан Крэнстон, Джейк Джилленхол, Крис Хемсворт, Мэттью МакКонахи, Вуди Харрельсон и Джо Флениган.

«Анчартед: На картах не значится» снимался в Испании и Германии, основные съемки прошли с марта 2020 года по октябрь. Процесс сопровождался интересными признаниями — Холланда в ходе съемок 17 раз сбивала машина, а Марк Уолберг рассказал, что никогда не играл в Uncharted.

Отзывы: искорка сумасбродности

На момент написания этих строк на сайте IMDb рейтинг «Анчартед: На картах не значится» дошел до средней отметки 6.9 баллов. На сайте «Критиканство» фильм получил от критиков средний балл в 67%.

Критик Владислав Шуравин отмечает поразительную живость картины при всей нелепице происходящего на большом экране. По его словам, в фильме есть какая-то искорка сумасбродности.

Фото: © кадр из фильма

Мариам Григорян полагает, что это неожиданно крепкий и смешной боевик, на который вполне можно потратить два часа, особенно если любите Тома Холланда, приключения и беготню по главных героев по живописным локациям.

Стоит ли смотреть

«Анчартед» получился крепким приключенческим фильмом. Фактически, это идейная попытка соответствовать старомодным фильмам — в первую очередь Индиане Джонсу, а также серии приключенческих картин с Джеки Чаном.

Режиссер Рубен Фляйшер и оператор Чон Джон-хун создали на экране красочную реалистичную картинку, которая дает полный эффект присутствия. Несмотря на значительное количество темных сцен, визуально фильм выглядит шикарно.

Режиссер ударно сочетает остроумие героев Тома Холланда и Марка Уолберга, раскапывание гробниц и экшен, вовремя переключаясь с одной сцены на другую. Экранный Нейтан Дрейк получился вполне харизматичным, хотя нельзя сказать, что он полностью совпадает с игровым персонажем.

Фото: © кадр из фильма

Что касается минусов — фанаты игры могут быть разочарованы. Перестрелки сведены к минимуму, а сцена с самолетом из третьей части игровой франшизы выглядит слишком надуманной и плохо «нарисованной».

Финальная сцена с летающими кораблями и вертолетами буквально кричит — меня «рисовали» на компьютере, что для фильма с высоким бюджетом серьезный недостаток. Впрочем, в остальном графика в глаза не бросается.

Похоже, основной смысл «Анчартед» — в прощупывании публики. Это сбалансированная и довольно предсказуемая приключенческая картина, которая может стать началом большой франшизы в случае успеха. Наша оценка — семь из десяти баллов.