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Путин и Байден встретятся по предложению Макрона

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Пресс-служба президента России

Президент Франции Эммануэль Макрон предложил провести саммит российского лидера Владимира Путина и американского президента Джо Байдена, стороны приняли предложение, сообщает пресс-служба Елисейского дворца.

«Макрон предложил провести саммит между президентом Байденом и президентом Путиным, а затем со всеми заинтересованными сторонами по вопросам безопасности и стратегической стабильности в Европе. Президенты Байден и Путин приняли идею такого саммита в принципе», — приводит РИА Новости заявление Елисейского дворца

Саммит может пройти только в том случае, «если Россия не вторгнется на Украину». Москва категорически отвергает приписываемые ей Западом планы по нападению на соседнюю страну.

Повестку саммита подготовят госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел России Сергей Лавров во время их встречи 24 февраля, добавил Елисейский дворец.

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Политика #Мир
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