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Изменились правила выдачи ковидного QR-кода

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Россияне с 21 февраля смогут оформить сертификат с QR-кодом на основании положительного теста на антитела.

Подтвердить свой иммунитет к коронавирусу теперь смогут те, кто перенес заболевание бессимптомно. При наличии антител им оформят сертификат на полгода. При этом уровень антител для получения документа не важен.

Тем, у кого помимо обнаруженных антител ранее с помощью ПЦР-теста был выявлен COVID-19 и результаты исследования доступны на портале «Госуслуг», сертификат оформят на год. Но действовать он будет с даты положительного ПЦР-теста.

Сертификат по антителам может быть сформирован лишь единожды, повторный выпуск документа на основании результатов теста на антитела не предусмотрен. После завершения его срока действия гражданину рекомендуют пройти вакцинацию.

Тема: Коронакризис
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Жизнь #Здоровье #Новости COVID19
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