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Елизавета II заболела COVID-19

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © theroyalfamily, instagram.com/theroyalfamily

Королева Елизавета II заразилась коронавинусом, болезнь протекает в легкой форме, симптомы схожи с симптомами простуды, сообщает Букингемский дворец.

О том, что у Елизаветы выявили коронавирус, было объявлено спустя полторы недели после того, как ее сын и наследник престола принц Чарльз сдал положительный тест (это произошло 10 февраля). Чуть позже источники в окружении королевской семьи сообщили«Би-би-си», что Чарльз виделся с матерью за два дня до тестирования.

Представители 95-летней королевы заверили, что она будет находиться под медицинским наблюдением и следовать всем назначениям врачей.

Королева также в течение следующей недели продолжит выполнять «необременительные обязанности».

Королеве Елизавете II в апреле исполнится 96 лет. Источники издания уверяют, что она сделала все прививки от коронавируса.

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mosquito__2010

Значит у НАТО и США реально подгорает одно место коли опять ставки начали поднимать своей бесконечной...

doom33

вам просто впарили очередной списанный хлам в тридорога)))

seekeer

А ты не комик случаем? Или серьезно в это веришь?

WSG0600-164-164

Прошу опубликовать более точный календарь вторжений России на ближайшие три года, а то США с прихвостнями...
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