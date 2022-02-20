Елизавета II заболела COVID-19

Королева Елизавета II заразилась коронавинусом, болезнь протекает в легкой форме, симптомы схожи с симптомами простуды, сообщает Букингемский дворец.

О том, что у Елизаветы выявили коронавирус, было объявлено спустя полторы недели после того, как ее сын и наследник престола принц Чарльз сдал положительный тест (это произошло 10 февраля). Чуть позже источники в окружении королевской семьи сообщили«Би-би-си», что Чарльз виделся с матерью за два дня до тестирования.

Представители 95-летней королевы заверили, что она будет находиться под медицинским наблюдением и следовать всем назначениям врачей.

Королева также в течение следующей недели продолжит выполнять «необременительные обязанности».



Королеве Елизавете II в апреле исполнится 96 лет. Источники издания уверяют, что она сделала все прививки от коронавируса.