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Россияне в 2021 году набрали автокредитов на колоссальную сумму

Источник:
«Известия»
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Фото: © Sibnet.ru

Россияне в 2021 году взяли автокредитов на 963 миллиарда рублей, средний размер автокредита достиг к концу года 1,2 миллиона рублей, бюро кредитных историй «Эквифакс».

Российские банки выдали в 2021 году 909 тысяч автокредитов, что на 16% больше, чем в 2020 году. Общий объем выданных кредитов тем временем вырос на 51% и приблизился к отметке в 1 триллиону рублей, приводят «Известия» данные «Эквифакс».

Также в прошлом году увеличился размер среднего выданного кредита, увеличившись на 30% и зафиксировавшись на 1,2 миллиона рублей.

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Такой рост вызван сложностями в производстве и продаже автомобилей в 2020 году в связи с пандемией. Потребители спешили купить автомобили до возможного дефицита, а производители повышали цены, пояснили «Эквифакс».

Эксперты прогнозирует, что объемы автокредитования продолжат расти еще некоторое время, но, скорее всего, к 2023 году будет достигнуто потребительское насыщение.


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Топ комментариев

pkv84

Ну и что за хайп и нагнетание,он каждый год такой приказ подписывает,абсолютно рутинная процедура.

лачинов

А когда используют армию и "современное вооружение НАТО" в борьбе со своим народом это как называется?

doom33

вам просто впарили очередной списанный хлам в тридорога)))

Saw77

разворовывание страны и нищего народа.......
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