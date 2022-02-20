Россияне в 2021 году набрали автокредитов на колоссальную сумму

Россияне в 2021 году взяли автокредитов на 963 миллиарда рублей, средний размер автокредита достиг к концу года 1,2 миллиона рублей, бюро кредитных историй «Эквифакс».

Российские банки выдали в 2021 году 909 тысяч автокредитов, что на 16% больше, чем в 2020 году. Общий объем выданных кредитов тем временем вырос на 51% и приблизился к отметке в 1 триллиону рублей, приводят «Известия» данные «Эквифакс».

Также в прошлом году увеличился размер среднего выданного кредита, увеличившись на 30% и зафиксировавшись на 1,2 миллиона рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Как подорожали авто за 10 лет

Такой рост вызван сложностями в производстве и продаже автомобилей в 2020 году в связи с пандемией. Потребители спешили купить автомобили до возможного дефицита, а производители повышали цены, пояснили «Эквифакс».

Эксперты прогнозирует, что объемы автокредитования продолжат расти еще некоторое время, но, скорее всего, к 2023 году будет достигнуто потребительское насыщение.