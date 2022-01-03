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Подсчитано, как подорожали популярные авто за 10 лет

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © АвтоВАЗ

Самый популярный на рынке автомобиль — отечественный седан Lada Granta — за 10 лет вырос в цене в 2,6 раза (+157%), подсчитало агентство «Автостат».

«Автостат» проанализировал цены на 10 самых популярных моделей в России — в список, помимо Lada Granta, вошли Kia Rio, Hyundai Solaris, Lada Niva Legend, Volkswagen Polo, Toyota Rav4, Renault Logan, Kia Sportage, Nissan Qashqai и Skoda Octavia. Все они подорожали в 2-3 раза.

Lada Granta в 2011 году стоила 229 тысяч рублей, в 2021 — 587,9 тысячи рублей. Сильнее всех подорожала Skoda Octavia — в три раза (с 549 тысяч до 1,6 миллиона рублей).

Kia Rio и Hyundai Solaris показали наименьший рост — на 114% и 112% соответственно, в 2021 году их стоимость приблизилась к 1 миллиону рублей.

Самый дорогой автомобиль в рейтинге — Toyota Rav4 — за 10 лет превысил ценник в 2 миллиона рублей. Вплотную к этой отметке подобралась Kia Sportage.

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