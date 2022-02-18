Первая зарядка для электромобилей прошла тест в спальном районе Омска

Первая зарядка для электромобилей появилась не в месте массового скопления людей, а в спальном районе Омска, она успешно прошла испытания, сообщила в пятницу пресс-служба «Россети-Сибирь».

Раньше такие станции устанавливали в местах общего пользования. Первую зарядку поставили во дворе жилого дома в спальном районе Омска, на фасаде трансформаторной подстанции.

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ЭЗС модификации eCars была установлена в сентябре 2021 года и за три месяца выдала более тысячи киловатт электроэнергии. Водители пользовались станцией 150 раз.

За это время энергетики не зафиксировали ни сбоев, ни разрывов соединения. Эксперимент признали удачным. В энергокомпании планируют тиражировать проект, устанавливая ЭЗС в жилых кварталах не только Омска, но и других сибирских городов.