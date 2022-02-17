Суд заберет жилье дочери арестованного экс-главы омской полиции

Суд решил изъять и продать в счет государства квартиру дочери бывшего главы омской полиции Евгения Быкова, сообщила прокуратура Омской области.

Установлено, что в 2020 году дочь Быкова, который руководил управлением МВД по Омску, заключила договор участия в долевом строительстве на квартиру площадью 90 квадратных метров и стоимостью более 5 миллионов рублей.

При этом девушка — студентка, у нее нет постоянного дохода. Также прокуратура установила, что экс-полицейский и его жена не могли накопить такую сумму законным путем.

Прокурор Омской области обратился в суд с исковым заявлением об обращении жилья в доход государства. Ответчики выдвигали версию о том, что большая часть денег была получена от родственников и друга семьи, но доказать это не смогли.

Кировский районный суд Омска удовлетворил исковые требования прокурора области в полном объеме, но решение пока не вступило в законную силу.

В ближайшее время экс-начальник полиции предстанет перед судом за коррупцию. По данным следствия, Быков получил через посредника от владельца сети «массажных» салонов более 6 миллионов за покровительство, а от другого предпринимателя, который занимался продажей немаркированной алкогольной и табачной продукции, 480 тысяч рублей за покровительство.