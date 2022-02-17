Минтруд изменит порядок выдачи пособий по безработице

Министерство труда и социальной защиты России пересмотрит механизм начисления пособий по безработице и закрепит статус самозанятых, сообщили в ведомстве.
Планируется создать новую концепцию федерального закона «О занятости населения», адаптировав документ к современным условиям рынка труда. На рассмотрение в Госдуму законопроект внесут во время осенней сессии, рассказали РБК в Минтруде.
Концепция подразумевает изменение порядка выдачи пособий безработным гражданам, а также закрепление статуса самозанятых, работающих на цифровые платформы. Для этой категории хотят ввести нормы по времени труда и отдыха, оплате услуг, а также урегулировать вопросы доступа к пенсиям, пособиям и другим социальным гарантиям.
Кроме того, документ предполагает меры по борьбе с теневой занятостью. Не останутся без внимания и вопросы использования заемного труда.
Ранее глава Минтруда Антон Котляков заявил, что действующему в России закону о занятости больше 30 лет, и его необходимо обновить.
лачиновНасчет войны с Украиной старый прав, она для нас противоестественна, а вот всё остальное, увы ... демагогия....
WSG0600-164-164Ложь в каждом слове, правда в одном им нужны рабы и ресурсы, махровый сутенёр, кто сказочнику поверит.
mosquito__2010У тебя день ото дня вопросы всё примитивнее и примитивнее . Ты хоть историю хронологию происходящих процессов...
mosquito__2010Твою печень ? У меня нет желания тебе печень выносить. Ты конечно ещё тот философ, но настолько не раздражаешь,...