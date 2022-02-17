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Минтруд изменит порядок выдачи пособий по безработице

Источник:
РБК
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Фото: © Sibnet.ru

Министерство труда и социальной защиты России пересмотрит механизм начисления пособий по безработице и закрепит статус самозанятых, сообщили в ведомстве.

Планируется создать новую концепцию федерального закона «О занятости населения», адаптировав документ к современным условиям рынка труда. На рассмотрение в Госдуму законопроект внесут во время осенней сессии, рассказали РБК в Минтруде.

Концепция подразумевает изменение порядка выдачи пособий безработным гражданам, а также закрепление статуса самозанятых, работающих на цифровые платформы. Для этой категории хотят ввести нормы по времени труда и отдыха, оплате услуг, а также урегулировать вопросы доступа к пенсиям, пособиям и другим социальным гарантиям.

Кроме того, документ предполагает меры по борьбе с теневой занятостью. Не останутся без внимания и вопросы использования заемного труда.

Ранее глава Минтруда Антон Котляков заявил, что действующему в России закону о занятости больше 30 лет, и его необходимо обновить.

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