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Автомобиль в ледяном панцире задержали в Красноярске. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Автомобиль, полностью покрытый льдом, обнаружили в Красноярске, его привлекли к ответственности за технические неисправности, сообщает УГИБДД по Красноярску.

Сотрудники ГИБДД остановили автомобиль, полностью покрытый льдом. 35-летний мужчина за рулем пояснил, что заморозил автомобиль для эксперимента.

Мужчина был привлечен к административной ответственности за технические неисправности — ограниченную обзорность со стороны водителя, неочищенные внешние световые приборы и неисправность стеклоочистителей транспортного средства. Также ему предстоит заплатить штрафы за отсутствие страхового полиса и нечитаемый госномер.

Сотрудники ДПС вынесли требование о прекращении противоправных действий, так как движение «автоайсберга» по проезжей части представляло угрозу для безопасности. Дальнейший путь «ледяного» авто продолжился уже на эвакуаторе.

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Красноярск #Автоправо
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