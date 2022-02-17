Автомобиль, полностью покрытый льдом, обнаружили в Красноярске, его привлекли к ответственности за технические неисправности, сообщает УГИБДД по Красноярску.

Сотрудники ГИБДД остановили автомобиль, полностью покрытый льдом. 35-летний мужчина за рулем пояснил, что заморозил автомобиль для эксперимента.

Мужчина был привлечен к административной ответственности за технические неисправности — ограниченную обзорность со стороны водителя, неочищенные внешние световые приборы и неисправность стеклоочистителей транспортного средства. Также ему предстоит заплатить штрафы за отсутствие страхового полиса и нечитаемый госномер.



Сотрудники ДПС вынесли требование о прекращении противоправных действий, так как движение «автоайсберга» по проезжей части представляло угрозу для безопасности. Дальнейший путь «ледяного» авто продолжился уже на эвакуаторе.