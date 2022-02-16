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Забайкальские осужденные сделали Бамблби в человеческий рост

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © УФСИН по Забайкальскому краю

Осужденные ИК-7 в Забайкальском краю собрали железного робота Бамблби, которого установили на детской площадке поселка Оловянная, сообщает УФСИН по региону.

Над заказом трудились двое осужденных. Им понадобилось два месяца на изготовление робота. Робот имеет внушительный рост, он был изготовлен из сваренных деталей двигателя, подвески и навесного оборудования.

Заказчику пришлось долгое время собирать материал для создания робота, нужно было очень много расходного материала от автомобилей.

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Бамблби — один из самых «мелких» трансформеров, но недостаток физической мощи компенсирует умом и хитростью. Его основная роль — шпионаж, благодаря своему проворству и ловкости, может выполнять также обязанности диверсанта.

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