Президент США Джо Байден не имеет на данном этапе планов наносить визит на Украину, несмотря на приглашение президента Владимира Зеленского, сообщила заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

«В настоящее время у меня нет никаких планов поездок, о которых я могла бы объявить или которые я могла бы в предварительном порядке анонсировать», — цитирует ТАСС Жан-Пьер.

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По ее словам, нет поездки, которую я сейчас могу подтвердить. «И, безусловно, нет подтверждения визита на Украину», — подчеркнула заместитель пресс-секретаря президента США.

Зеленский в ходе пригласил Байдена посетить Киев. С точки зрения Зеленского, визит мог бы стать «мощным сигналом» и способствовать деэскалации напряженности вокруг Украины.