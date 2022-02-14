НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Олигархи массово побежали из Украины

Источник:
Sibnet.ru
413 7
Фото: MarcusWoeckel at Pixabay / CC0

Состоятельные люди начали покидать Украину чартерными рейсами и на частных самолетах, сообщают местные СМИ.

Только 13 февраля из Киева вылетело около 20 самолетов. В этот день за границу улетели бизнесмены Андрей Ставницер (49-е место в списке 100 богатейших украинцев по версии Forbes) и Вадим Нестеренко (96-е место), днем ранее — Вадим Столар (64-е место) и Василий Хмельницкий (29-е место), пишет «Украинская правда».

Бизнесмены из первой тройки списка 100 богатейших украинцев по версии Forbes также покинули Украину. Ринат Ахметов (первое место в списке Forbes) улетел в Цюрих еще 30 января, а в воскресенье с Украины вылетел еще один его самолет, пишет издание. В конце января страну покинул и бизнесмен Виктор Пинчук (второе место).

Бизнесмен и депутат Вадим Новинский (восьмое место) вылетел из Киева в Мюнхен 10 февраля, тогда же уехал и Александр Ярославский (девятое место).

Депутат Верховной рады Александр Дубинский сообщил, что парламентариям от фракции «Слуга народа» запретили уезжать с Украины с этого числа. По данным издания «Страна.ua», пограничники получили неофициальный список с фамилиями депутатов, которые не могут выезжать из страны.

Президент США Джо Байден предупредил союзников, что Россия может «вторгнуться на Украину» 16. Россия неоднократно отрицала планы по вторжению в соседнюю страну. Глава МИДа Сергей Лавров назвал эти разговоры провокацией.

Еще по теме
Кремль призвал Европу перестать слепо следовать политике США
Зеленский попросил Байдена срочно приехать в Киев
Союз России и Китая стал порождением слабости США
Блинкен указал на способ разрешить конфликт вокруг Украины
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Животные погибли в пожаре на свиноферме в Приангарье
Морозы до 42 градусов придут в Забайкалье
Пьяный ревнивец подстрелил двух подростков в Бурятии
Две маршрутки в Приангарье попали в аварию из-за лошади
Самое популярное
Первая женщина-пилот разбила истребитель F-35
Обнаружена смертельная опасность парацетамола
Украина выдвинула России ультиматум
Подсчитана честная стоимость биткоина
Обсуждение (7)
О самом главном
Не надо стесняться: как выбрать вибромассажер в подарок?
Как рассчитать личное денежное число
Неписаные правила: как общаться в мессенджерах по делу?
Эстетика боли: как разжечь новую страсть 18+
Знаки ангелов: если часы показывают одинаковые цифры
Год Черного Тигра: что обещает китайский гороскоп
Все статьи
Мультимедиа
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
Как выбрать презерватив: размер и материал
Самые яркие моменты командного турнира фигуристов. ФОТО
Самое обсуждаемое
54
Украина выдвинула России ультиматум
44
Подлодка ВМС США зашла в российские воды
37
Наряд главы британского МИД в центре Москвы насмешил соцсети
36
Путин рассказал о международных бандах в протестах в Казахстане
35
Угрозы Лукашенко напомнили Зеленскому о «каменном веке»
Sibnet.Ru