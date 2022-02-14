Олигархи массово побежали из Украины

Состоятельные люди начали покидать Украину чартерными рейсами и на частных самолетах, сообщают местные СМИ.

Только 13 февраля из Киева вылетело около 20 самолетов. В этот день за границу улетели бизнесмены Андрей Ставницер (49-е место в списке 100 богатейших украинцев по версии Forbes) и Вадим Нестеренко (96-е место), днем ранее — Вадим Столар (64-е место) и Василий Хмельницкий (29-е место), пишет «Украинская правда».

Бизнесмены из первой тройки списка 100 богатейших украинцев по версии Forbes также покинули Украину. Ринат Ахметов (первое место в списке Forbes) улетел в Цюрих еще 30 января, а в воскресенье с Украины вылетел еще один его самолет, пишет издание. В конце января страну покинул и бизнесмен Виктор Пинчук (второе место).

Бизнесмен и депутат Вадим Новинский (восьмое место) вылетел из Киева в Мюнхен 10 февраля, тогда же уехал и Александр Ярославский (девятое место).

Депутат Верховной рады Александр Дубинский сообщил, что парламентариям от фракции «Слуга народа» запретили уезжать с Украины с этого числа. По данным издания «Страна.ua», пограничники получили неофициальный список с фамилиями депутатов, которые не могут выезжать из страны.

Президент США Джо Байден предупредил союзников, что Россия может «вторгнуться на Украину» 16. Россия неоднократно отрицала планы по вторжению в соседнюю страну. Глава МИДа Сергей Лавров назвал эти разговоры провокацией.