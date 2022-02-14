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Древние внеземные организмы нашли в метеорите

Источник:
«Газета.Ru»
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Фото: © NASA

Окаменевшие микроорганизмы обнаружили в метеорите Оргея, упавшем во Франции в 1864 году. Открытие сделала международная команда ученых из России и США.

Астробиологи нашли на сколах космического объекта сразу несколько видов примитивных организмов с помощью сканирующего электронного микроскопа и метода рентгеновского энергодисперсионного микроанализа.

«Найдено очень много органики, найдены аминокислоты, в том числе протеиногенные, а также нуклеиновые основания», — уточнил младший научный сотрудник сектора астробиологии Объединенного института ядерных исследований Антон Рюмин.

Среди найденной органики есть такая, которая имеется в осадочных горных породах. По всей видимости, находка представляет собой ископаемые остатки. Ученые отмечают, что микроорганизмы образовались в метеоритах до падения.

Первоначально исследователи предположили, что метеорит имеет земное происхождение, то есть был выбит когда-то падением астероида и оказался в космосе. Однако изотопный состав показал, что у метеорита не земное и не лунное происхождение.

Кроме этого, плотность микроорганизмов в породах небесного тела оказалась аномально плотной. Пока ученые не могут до конца объяснить, как останки живых существ оказались внутри метеорита.

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Топ комментариев

ponhik78

Странная какая то война. Мы на неё как обычно не пришли, а уже все разбежались))

Captain Nemo

Смените пластинку сударь.У вас игла запала.все одно и тоже изо дня в день.

лачинов

Совсем плохой? Кто ж оттуда эвакуировать что то должен и куда?

Алекс555

России предлагают отвести свои войска на своей территории куда они скажут.Что же они нарушая свои обещания...
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