Древние внеземные организмы нашли в метеорите

Окаменевшие микроорганизмы обнаружили в метеорите Оргея, упавшем во Франции в 1864 году. Открытие сделала международная команда ученых из России и США.

Астробиологи нашли на сколах космического объекта сразу несколько видов примитивных организмов с помощью сканирующего электронного микроскопа и метода рентгеновского энергодисперсионного микроанализа.

«Найдено очень много органики, найдены аминокислоты, в том числе протеиногенные, а также нуклеиновые основания», — уточнил младший научный сотрудник сектора астробиологии Объединенного института ядерных исследований Антон Рюмин.

Среди найденной органики есть такая, которая имеется в осадочных горных породах. По всей видимости, находка представляет собой ископаемые остатки. Ученые отмечают, что микроорганизмы образовались в метеоритах до падения.

Первоначально исследователи предположили, что метеорит имеет земное происхождение, то есть был выбит когда-то падением астероида и оказался в космосе. Однако изотопный состав показал, что у метеорита не земное и не лунное происхождение.

Кроме этого, плотность микроорганизмов в породах небесного тела оказалась аномально плотной. Пока ученые не могут до конца объяснить, как останки живых существ оказались внутри метеорита.