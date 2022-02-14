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Новосибирские власти назвали срок прохождения пика пятой волны COVID

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © sputnikvaccine.com

Новосибирская область пройдет пик пятой волны распространения коронавируса на этой неделе, власти готовятся к постепенному снятию ограничений, сообщил в понедельник губернатор региона Андрей Травников.

«Очевидно, на этой неделе мы пройдем пик пятой волны. Нас уже научили предыдущие четыре волны, что очень важно как своевременно принимать решения о введении дополнительных ограничений, так и своевременно, поэтапно их снимать», — цитирует Травникова пресс-служба губернатора и правительства региона.

На этой неделе заканчивается карантин в системе образования, в начале следующей недели все классы вернутся к обычной форме обучения.

По словам министра здравоохранения Константина Хальзова, сейчас наблюдается небольшое увеличение числа госпитализируемых с коронавирусом пациентов, но тяжесть состояния больных — меньшая по сравнению с третьей и четвертой волнами.

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