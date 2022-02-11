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Синоптики рассказали, когда в Новосибирске потеплеет

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Потепление начнется в Новосибирске в воскресенье, температура продолжит повышаться на следующей неделе, сообщила Sibnet.ru начальник отдела прогнозов Западно-Сибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.

«Завтра у нас погода без осадков, днем порывы ветра будут достигать 13 метров в секунду», — сказала собеседница. Ночью ожидается 22-24, в пригороде до 27 градусов мороза. Днем в субботу температура поднимется до 13-15 градусов ниже нуля.

С воскресенья синоптики ждут потепления, но ночь еще будет прохладной — 20-22, в пригороде до 26 градусов мороза. Днем потеплеет до минус 9-11 градусов.

«В начале недели будет слабо морозная погода со снегопадами разной интенсивности и небольшими порывами ветра до 13 метров в секунду», — добавила синоптик. Днем в понедельник потеплеет уже до 5-7 градусов ниже нуля.

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Жизнь #Гео
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