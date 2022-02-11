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Самолет «Байкал» станет беспилотником

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © УЗГА

Специалисты работают над созданием версии нового легкого самолета ЛМС-901 «Байкал» с автопилотом, к 2040 году машину планируется сделать полностью беспилотной, сообщил руководитель проектов Уральского завода гражданской авиации Аркадий Пьянников.

«Наш план по ЛМС следующий: вначале создание пилотируемой версии с автопилотом в 2024 году, дальше начало работ по обеспечению ассистированного пилотажа, для грузовых перевозок пилота на борту не будет вообще, либо вместе с одним пилотом будет функционировать робототехнический комплекс», — цитирует РИА Новости Пьянникова.

Он добавил, что глобальный план — переход к полностью автономному полету в 2040 году. Работы по оснащению «Байкала» автопилотом начнутся в этом году.

ЛМС-901 «Байкал» разработан компанией «Байкал-Инжиниринг» в рамках контракта с Минпромторгом РФ. Его первый полет состоялся 30 января с аэродрома «Арамиль» (Свердловская область). Он должен заменить устаревшие легкие многоцелевые самолеты Ан-2.

Крейсерская скорость самолета — до 300 километров в час, его максимальная дальность будет достигать 3 тысячи километров. «Байкал» оснащен отечественным двигателем ВК-800. Стоимость одного экземпляра не должна превысить 120 миллионов рублей.

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