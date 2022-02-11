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Бабочку на снегу увидели в Бурятии

Источник:
Sibnet.ru
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Живую бабочку на снегу увидели жители Сотниково Иволгинского района Бурятии, жителей региона удивило такое раннее появление бабочки.

«Хоть лежит снег, но у нас уже лето», — подписали видео авторы. На нем многоцветница черно-рыжая сидит на снегу и не может далеко взлететь. Этот вид бабочек распространен не только на берегу Байкала, но и во всей Сибири.

Зимует бабочка, укутавшись в крылья, под корой деревьев и в домах. Из-за аномально теплой погоды зимой бабочка может проснуться. Но затем выжить на улице она не сможет.

По народным приметам появление бабочки раньше времени приносит радость и исполнение желаний.

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mosquito__2010

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Plaguer

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Muzykant

Международные бандиты требовали снизить цены на газ?

Maniac.

Ты Максимка, когда языком подмахиваешь США, зубы чаще чисти, а то (_!_) конечно блестит, а вот с запахом...
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