Живую бабочку на снегу увидели жители Сотниково Иволгинского района Бурятии, жителей региона удивило такое раннее появление бабочки.

«Хоть лежит снег, но у нас уже лето», — подписали видео авторы. На нем многоцветница черно-рыжая сидит на снегу и не может далеко взлететь. Этот вид бабочек распространен не только на берегу Байкала, но и во всей Сибири.

Зимует бабочка, укутавшись в крылья, под корой деревьев и в домах. Из-за аномально теплой погоды зимой бабочка может проснуться. Но затем выжить на улице она не сможет.

По народным приметам появление бабочки раньше времени приносит радость и исполнение желаний.

