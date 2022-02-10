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Изменена схема постановки диагноза «коронавирусная инфекция»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © правительство Новосибирской области

Схему постановки диагноза «коронавирусная инфекция» изменили в России — теперь для этого достаточно положительного результата экспресс-теста, сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Ранее в случае, если экспресс-тест показал положительный результат, требовалось его подтверждение ПЦР-тестом. Теперь для постановки диагноза это не потребуется, отмечается в сообщении.

Таким образом, сразу после положительного результата экспресс-теста граждане смогут оформить больничный лист и приступить к лечению. Новая схема упростит оказание медицинской помощи.

Эксперты оценивают точность существующих экспресс-тестов на коронавирус в 80%. При этом самым эффективным методом диагностики все равно остается ПЦР-тест.

Тема: Коронакризис
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Топ комментариев

mosquito__2010

Украина сейчас и марсиан поддержит если они к России претензии иметь будут. Такой менталитет.

mosquito__2010

Первый трансгендер пилот вообще авианосец потопит.

a-n-atol

да уж, тяжёлый диагнз у товарисчей.......

Plaguer

Ну рекорд Маккейна не побит, но тоже неплохо вышло.
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