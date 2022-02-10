Изменена схема постановки диагноза «коронавирусная инфекция»

Фото: © правительство Новосибирской области
Схему постановки диагноза «коронавирусная инфекция» изменили в России — теперь для этого достаточно положительного результата экспресс-теста, сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
Ранее в случае, если экспресс-тест показал положительный результат, требовалось его подтверждение ПЦР-тестом. Теперь для постановки диагноза это не потребуется, отмечается в сообщении.
Таким образом, сразу после положительного результата экспресс-теста граждане смогут оформить больничный лист и приступить к лечению. Новая схема упростит оказание медицинской помощи.
Эксперты оценивают точность существующих экспресс-тестов на коронавирус в 80%. При этом самым эффективным методом диагностики все равно остается ПЦР-тест.
mosquito__2010Украина сейчас и марсиан поддержит если они к России претензии иметь будут. Такой менталитет.
mosquito__2010Первый трансгендер пилот вообще авианосец потопит.
a-n-atolда уж, тяжёлый диагнз у товарисчей.......
PlaguerНу рекорд Маккейна не побит, но тоже неплохо вышло.