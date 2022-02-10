Сибирские ученые создадут безвредный препарат от фитофторы

Сибирские ученые создадут безвредный для растений препарат от фитофторы, который будет выключать у грибка ген и обезвреживать, сообщает пресс-служба Института цитологии и генетики СО РАН.

Фитофтороз (в народе – фитофтора) – очень распространенное, опасное грибковое заболевание садовых культур. Оно характеризуется быстрым распространением и высоким процентом гибели зараженных растений. Чаще всего фитофтороз поражает картофель и томаты, но способен также погубить урожай клубники или яблок.

Традиционные средства борьбы с фитофторозом — специальные химические препараты-фунгициды. Но они не отличаются высокой избирательностью, а применять их надо в достаточно больших количествах. Химия может попадать в почву и водоемы.

«Суть в том, что наш препарат будет направлен на выключение конкретного гена, который есть у фитофторы, но отсутствует у других организмов в окружающей среде. И потому фунгицид будет безвреден для всех, кроме своей изначальной цели», — рассказал сотрудник лаборатории генной инженерии ИЦиГ СО РАН Артемий Иванов.

Ученые должны за два года завершить исследовательскую часть и провести испытания препарата в полевых условиях.