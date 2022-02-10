Блогер Даня Милохин прилетел отдохнуть на Байкале, он покатался на коньках по льду озера, а также полетал на вертолете.

Милохин опубликовал в TikTok видео, как он отдыхал на Байкале. Блогер прилетел на Ольхон на вертолете, спел песню на заснеженном берегу на фоне гор, а также прокатился на коньках на льду Байкала, ведь недавно он принимал участие в шоу «Ледниковый период» и научился хорошо кататься.

Также к Милохину приехали фанатки на микроавтобусе. Неизвестно, как они узнали, где точно будет находится певец и артист. Но популярный блогер не отказал им в совместном фото. Часть видео с отдыха блогер из своих соцсетей уже удалил.

В октябре 2020 года российский Forbes поместил Милохина на шестое место первого в истории списка самых высокооплачиваемых тиктокеров. У него на данный момент 12,7 миллиона подписчиков в TikTok.