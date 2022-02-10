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#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Промзона #Авиа #Наука #Гео #ЧП

Новосибирск найдет концессионера для упрощенных «умных» остановок

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Мэрия Новосибирска отказалась от конкурса на строительство «умных остановок» и упростила «начинку» будущих объектов, власти ищут концессионера, готового вложить деньги в проект, сообщает пресс-центр администрации города.

Мэрия объявила открытый конкурс на право заключения концессионного соглашения на 210 остановок общественного транспорта двух типов: первый – 140 навесов, второй – 70 навесов с «павильонами для оказания услуг дорожного сервиса».

Участник должен будет вложить в остановки не менее 395 миллиона рублей. Срок действия концессионного соглашения – 15 лет. Концессионер будет получать доход от сдачи павильонов в аренду и размещения рекламы.

Предыдущий вариант концессии год назад не заинтересовал инвесторов. Тогда проект включал 250 остановок, которые назывались «умными» из-за более технологичного интерактивного блока, но в новой версии от него решили отказаться из-за дороговизны.

Сейчас в павильоны будут включены только бесплатный доступ к Wi-Fi, USB-розетки, тревожные кнопки и видеонаблюдение.

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Топ комментариев

mosquito__2010

Украина сейчас и марсиан поддержит если они к России претензии иметь будут. Такой менталитет.

mosquito__2010

Первый трансгендер пилот вообще авианосец потопит.

a-n-atol

да уж, тяжёлый диагнз у товарисчей.......

Plaguer

Ну рекорд Маккейна не побит, но тоже неплохо вышло.
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