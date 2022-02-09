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#Наука #Космос #Гео #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

Геомагнитная буря уничтожила новые спутники Starlink

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: BugWarp / CC0

Геомагнитный шторм вывел из строя около 40 спутников группировки Starlink, принадлежащих компании SpaceX Илона Маска. Теперь они сгорят в атмосфере, сообщается на сайте компании.

Буря вызвала нагрев атмосферы и увеличила ее плотность и сопротивление на тех высотах, где развертывается группировка. В результате это помешало выйти из безопасного режима, чтобы начать маневры по повышению орбиты, спутники повторно вошли в атмосферу Земли.

«Сходящие с орбиты спутники обеспечивают нулевой риск столкновения с другими спутниками и благодаря своей конструкции быстро разрушаются при входе в атмосферу. Это означает, что не образуется орбитальный мусор», — подчеркивается в сообщении.

Геомагнитные бури представляют собой возмущения в магнитном поле Земли, вызванные тем, что активные частицы солнечного ветра взаимодействуют с магнитосферой. При этом часто возникают проблемы со спутниковой навигацией и высокочастотной радиосвязью.

Ракета-носитель Falcon 9 вывела 49 спутников Starlink на низкую околоземную орбиту 3 февраля. С 2018 года компания SpaceX запустила уже свыше 2 тысяч таких спутников, предназначенных для покрытия Земли высокоскоростным интернетом.

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antibacila

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pepelmetal

Я думал на рояле сыграл) это у него лучше получается

mosquito__2010

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