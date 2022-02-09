Тина Канделаки возглавила ТНТ

Тину Канделаки назначили на должность исполняющей обязанности генерального директора телеканала ТНТ, сообщила медиаменеджер в Instagram.

«Спасибо команде ТНТ и всем, с кем я уже не первый месяц работаю, за дружеское общение и желание сохранить и преумножить результаты главного развлекательного канала страны», — прокомментировала Канделаки назначение.

О новой должности Тины Канделаки узнала ведущая Ксения Собчак еще неделю назад. 2 февраля она язвительно обратилась к «подруге» в Twitter-аккаунте и намекнула, что ТНТ ждут тяжелые времена.

«Тина, напомню, уже разорилась с продакшном, потом номинальная история с управлением Матч ТВ и проекты на ivi, которые полностью провалились. А теперь такой прорыв и рывок», — написала Собчак.